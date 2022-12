Furto di armi nelle campagne di Naro: denunciato proprietario

Furto probabilmente su commissione la notte scorsa in contrada Stretto, in una zona di campagna di Naro, nell'Agrigentino. I malviventi, dopo essere penetrati nell'abitazione di un professionista di 67 anni, sono riusciti a forzare un armadietto blindato ed a portare via alcune armi regolarmente denunciate. Si tratta di quattro fucili calibro 12

16 e 20 e di una pistola calibro 28. Il proprietario di casa, appena fatta la scoperta, ha avvertito le forze dell'ordine. Nei suoi confronti è però scattata una denuncia per omessa custodia.