Ad Avola e Modica si presenta il libro di Domenico Pisana “Credo nel Dio di Gesù Cristo”

Organizzato da don Paolo Trefiletti, si terrà ad Avola mercoledì 4 gennaio, alle 18.45, nella Chiesa di Santa Maria di Gesù, nell’ambito delle iniziative che si svolgeranno nel 2023 per ricordare il 50° anniversario della Parrocchia, la presentazione del libro di Domenico Pisana, dal titolo “Credo nel Dio di Gesù Cristo – La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell’uomo contemporaneo, Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo”, già lanciato lo scorso maggio al Salone Internazionale del libro di Torino dalla casa editrice “Edizioni Segno” di Udine.

Il giorno seguente, giovedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, saranno invece le parrocchie di San Giorgio e San Giovanni di Modica a dedicare una serata al testo di Domenico Pisana; l’incontro si terrà nella Chiesa di San Giorgio alle ore 18.30 e sarà moderato da don Michele Fidone, mentre don Roberto Avola, parroco della Chiesa di San Giovanni, porterà il suo saluto.

A parlare del libro, in entrambe le serate, sarà don Ignazio Petriglieri, teologo, docente di Teologia dogmatica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Metodio” di Siracusa; Miriam Pisana e Chiara Sammito, che hanno studiato canto, danza e recitazione presso l’accademia del musical “Gli Armonici” di Modica, accompagneranno la presentazione con la lettura di alcuni dialoghi del volume.

“Credo nel Dio di Gesù Cristo” è un libro nel quale attraverso un dialogo immaginario tra due personaggi simbolici – Miscredenzio (il non credente o il credente dubbioso o superficiale) e Teofilo (dal greco, “l’amico di Dio”) – l’autore cerca di esplorare alcuni grandi interrogativi, quali l’esistenza di Dio, il male nel mondo, il rapporto tra scienza e fede, lo scollamento tra società e cristianesimo e la secolarizzazione come fenomeno culturale, giungendo a mettere in risalto come la fede nel Dio di Gesù Cristo sia in grado di offrire – come fa rilevare anche il prefatore del libro Nuccio Randone – “risposte alla contemporaneità smarrita liberando l’uomo dal peso del materialismo imperante”.

Il volume è stato inviato da Pisana a Papa Francesco lo scorso 14 luglio, e recentemente il Santo Padre, attraverso la sua Segreteria guidata da Monsignor Coma, gli ha fatto pervenire il ringraziamento e la sua benedizione.