Bilancio regionale, approvate le variazioni: in aula all'Ars il 10 gennaio

Via libera dell'Ars alle variazioni di bilancio con 38 voti favorevoli e 16 contrari. Una manovrina di poco più 68 milioni da utilizzarsi "per il ripiano del disavanzo dopo la decisione della Corte dei Conti di sospendere la parifica del rendiconto della Regione per il 2020". Il ddl approvato contiene anche la proroga fino al 28 febbraio dei precari amministrativi Covid: norma che il governo regionale aveva presentato, con un emendamento aggiuntivo, in conferenza dei capigruppo.

Approvate le variazioni di bilancio, l'Assemblea regionale siciliana tornerà a riunirsi il 10 gennaio per l'approvazione dell'esercizio provvisorio di un mese. Lo ha stabilito all'unanimità la conferenza dei capigruppo, presieduta da Gaetano Galvagno, che ha approvato il nuovo calendario della sessione di bilancio. Le commissioni di merito si riuniranno a partire dal 9 gennaio ed esprimeranno il parere dei ddl di bilancio e Stabilità entro giorno 12. La commissione Bilancio si riunirà giorno 9 ed esiterà i testi entro il 20, per poi approdare in aula il 23 gennaio. L'approvazione dei documenti contabili è prevista entro il 28 gennaio.