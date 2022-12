Trovato morto dentro una vasca agricoltore scomparso a Gibellina

E’ stato trovato morto all’interno di una vasca d’accumulo di acque piovane, in contrada Baronia Soprana a Salemi, Rosario Oliveri, 71 anni, di Gibellina. L’agricoltore si era allontanato da casa sabato scorso e non aveva fatto più rientro. La chiamata alla sala operativa è arrivata da uno scout che si trovava in zona. L’auto era stata ritrovata dai carabinieri tramite servizio gps dell’assicurazione di Salemi. Dopo due giorni di attività di ricerca, mercoledì il macabro ritrovamento, da parte di un gruppo di boyscout. Il corpo di Oliveri era dentro un fossato per la raccolta dell’acqua piovana, quasi completamente sommerso dal fango, a circa due chilometri dal luogo del ritrovamento dell’auto.