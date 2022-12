Catania, deteneva illegalmente fuochi d'artificio: denunciato

La sera del 27 dicembre personale delle Volanti, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, in Via Palermo, a Catania, notava – attraverso la feritoia di una saracinesca – che all’interno di un garage vi erano stipati svariati prodotti pirotecnici. Dopo aver provveduto ad individuare il proprietario del garage, alla sua presenza, gli operatori vi facevano accesso insieme a unità specializzate del Nucleo Artificieri e, all’interno rinvenivano prodotti pirotecnici, per un peso lordo complessivo di 52,930 chili, provvisti di marcatura CE ed appartenenti alle categorie F1, F2 e F3, nonché altri prodotti pirotecnici, per un peso lordo di 186 grammi, privi di qualsiasi etichettatura. Tutto il materiale rinvenuto veniva sequestrato; su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ne è stata autorizzata la rimozione e la successiva distruzione con personale specializzato del Nucleo Artificieri. Il titolare del garage, che ha riconosciuto come propri tutti gli artifici pirotecnici, è stato deferito in stato di libertà per i reati di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S., per aver detenuto in deposito in locali non idonei materie esplodenti non riconosciute e classificate dal Ministero dell’Interno o comunque prive di qualsiasi marcatura CE.