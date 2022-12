Donna uccisa nel Trapanese, il parroco: pregare per la famiglia

Oggi siamo qui e preghiamo per una famiglia distrutta, non vogliamo esprimere nessuna parola di giudizio ma solo pregare e riflettere".

Lo ha detto don Gaspare Tortorici, prete della parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte, nella messa in memoria di Maria Amatuzzo, la donna uccisa a coltellate dal marito Ernesto Favara.

"Preghiamo per Maria ferocemente uccisa - ha detto il parroco - ma vogliamo pregare anche per suo marito, affinché Gesù converta il suo cuore e lui possa chiedere perdono per i suoi peccati".

La celebrazione della messa nella parrocchia a pochi passi da dove è avvenuto l'omicidio, è stata voluta dal sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano. In chiesa stasera, oltre il primo cittadino, c'erano alcuni assessori, il presidente del consiglio Patrick Cirrincione e una delegazione del comitato locale della Croce Rossa. Don Gaspare Tortorici, nella sua omelia, ha ribadito la necessità dell'ascolto: "Questo sta alla base del rapporto di coppia - ha detto il parroco - bisogna trovare il tempo di ascoltarsi a vicenda".