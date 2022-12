E' morta a Catania Grazia Giurato: fu candidata a sindaca nel 2008

E' morta all'età di 86 anni Grazia Giurato, figura storica del movimento delle donne e punto di riferimento della società civile catanese. Militante nel Pci, volontaria nell'Udi, tra i soci fondatori del movimento di Cittàinsieme, ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale per la Rete dal 1993 al 1997 ed è stata anche candidata a sindaca di Catania nel 2008.

Ricordandola, Enzo Bianco ha detto: "Un affetto intenso, sincero, vero, schietto mi ha legato per decenni a Grazia Giurato. Le mille volte in cui abbiamo lavorato insieme e anche quelle in cui avevamo opinioni diverse. Il suo sostegno, le sue critiche, il suo impegno, i suoi consigli fanno parte di me. Sei stata un pezzo importante della mia vita. Grazie Grazia".