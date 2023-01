Pallamano, in serie B comanda l'Aetna Mascalucia. Domenica 8 gennaio spazio alla Coppa Sicilia

Ferma l’attività ufficiale per le festività natalizie, nel Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria è tempo di primi bilanci, quantomeno per quanto riguarda questa prima parte della stagione 2022/2023, nei vari campionati regionali e senior organizzati.

Nel campionato di serie B giunto alla prima giornata di ritorno della Regular Season, alla fine del 2022, la classifica vede al primo posto l’Aetna Mascalucia a punteggio pieno con 16 punti. A seguire Scicli Social Club 12, Alcamo 10 e Agriblu Sicli 9, Pallamano Marsala 8, Villaurea 7, Beach Team Messina 2, Girgenti 0.

Le prime 4 squadre al termine del girone di andata sono quelle che si affronteranno il prossimo 8 gennaio al Palazzetto dello sport di Alcamo per l’assegnazione della Coppa Sicilia 2023.

Per quanto riguarda invece il campionati giovanili, dove per dovere di cronaca si deve precisare che le giornate disputate dalle varie squadre non sono tutte nello stesso numero e quindi con classifiche sempre non definitive, il 2022 si chiude nel seguente modo:

Campionato Under 17 Maschile

Nel Girone A formazioni trapanesi al primo posto con Giovinetto Petrosino e Pallamano Marsala con 8 punti. Seguono Alikada con 6, Leali Marsala con 2 e Cus Palermo 0.

Nel Girone B In testa Aetna Mascalucia e Caffè Klara Avola con 6 punti, Orlando Pallamano Haenna e Aretusa Siracusa 4, Albatro Siracusa 2, Reusia Ragusa 0.

Campionato Under 17 Femminile (Girone Unico)

In testa la Mattroina con 6 punti. A seguire Guidotto Licata e Pallamano Paceco 4, Top Five Acireale 0.

Campionato Under 15 Maschile

Nel Girone A Giovinetto e Pallamano Marsala in testa con 4 punti, Cus Palermo 2, Villaurea, Leali Marsala e Alcamo 0 punti.

Nel Girone B Albatro Siracusa 6 punti, Aretusa, Scicli Social Club e Modica/Scicli 2 punti, Caffè Klara e Reusia Ragusa 0 punti.

Nel Girone C Orlando Pallamano Haenna in testa con 8 punti. Seguono Aetna Mascalucia con 6, Girgenti 2, Beach Team Messina e HC Mascalucia o punti.

Campionato Under 15 femminile (Girone Unico)

Paceco e Mattroina 4 punti, Licata 2, Erice, TH Mascalucia e Cus Palermo 0 punti.

NELLA FOTO, Handball Scicli stagione 2022-2023