Piazze di spaccio a Siracusa, sequestro di droga in via Santi Amato

Nell’ambito dei predisposti servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, ulteriormente rafforzati nel periodo natalizio, agenti del Commissariato Ortigia hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti nel corso di un controllo in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, 41 dosi di crack, 21 dosi di cocaina e 4 dosi di hashish.

Gli agenti hanno ritrovato lo stupefacente all’interno di una colombaia abbandonata in una campagna limitrofa.