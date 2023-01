Organizzava il rally della Conca d'oro, morto in un incidente Franco Vintaloro

Il motorsport siciliano è in lutto per la morte di Franco Vintaloro. Popolare organizzatore del Rally Conca d'Oro di Corleone, disputato per la prima volta nel 1977, ha perso al vita a 72 anni in un incidente stradale, giovedì sera, alle porte di Marineo (Pa). Lo riferisce Sicilia Motori. Vintaloro è stato prontamente soccorso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11.00 a Corleone nella chiesa di Santa Maria. Tragica coincidenza il fatto che il Rally Conca d'Oro era stato intitolato, poi, al cugino omonimo, morto il 20 gennaio del 1978, sempre a causa di un incidente d'auto.