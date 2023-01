Pallamano, ad Alcamo al via domenica la Final Four per assegnare la Coppa Italia

Una domenica di grande pallamano per assegnare il secondo titolo della stagione 2022/2023: prende il via presso il Pala Grimaudo di Alcamo la Final Four per la definizione del titolo regionale della Coppa Sicilia, kermesse riservata alle compagini di serie B Drago.

Difatti, saranno le prime quattro squadre del girone di andata a contendersi l’ambito titolo. Più precisamente: l’As Impianti Aetna Mascalucia, Handball Scicli Social Club (nella foto), Alcamo e Pallamano Marsala.

L’Asd Handball Scicli Social Club nel periodo festivo ha lavorato con la costanza di sempre per non perdere il ritmo partita, la giusta amalgama e provando a creare nuovi equilibri in campo.

In merito a questa manifestazione il presidente Carmelo Ficili ha commentato: “Sembra più che logico affermare che essere riusciti a centrare questo obiettivo nella veste di matricola è motivo di soddisfazione. In cinque mesi di attività federale abbiamo raggiunto un inaspettato risultato e stiamo lavorando molto bene con l’Under 15 e con i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Comprensivo Don Milani. Andiamo a giocarci la Coppa Sicilia con l’atteggiamento della squadra che non ha nulla da perdere e tutto quello che verrà sarà ben accetto. Andarci a confrontare con squadre che hanno un passato nella pallamano per noi costituisce motivo di orgoglio e di crescita. Comunque vada a noi interessa di portare a termine la stagione con dignità”.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming attraverso la pagina facebook FIGH Sicilia. La finale sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Tele Tris, canale 85 del digitale terrestre.