Aggredito a Giarre, muore in ambulanza: la Procura di Catania dispone l'autopsia

Un'aggressione, un morto e tanti misteri. E' giallo a Giarre per la scomparsa di Vincenzo Zappalà, 52 anni, di Guardia Mangano, morto nell'ambulanza del 118 mentre lo trasportava in ospedale. La Procura della Repubblica di Catania, vuol vederci chiaro ed ha disposto il sequestro della salma. Zappalà, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, venerdì sera verso le19, lungo la bretella di raccordo tra sul corso delle Province e la via Ungaretti ad Altarello, avrebbe avuto una presunta violenta lite con alcune persone. Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Giarre.

Zappalà sarebbe arrivato ad Altarello con una Fiat 500, poi si è accasciato a terra, perdendo i sensi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno soccorso l'uomo, che è poi morto in ambulanza durante il trasferimento in ospade.

Il cadavere su disposizione del Pm si trova all’obitorio del Policlinico di Catania per l’autopsia. L’esame autoptico è stato disposto proprio per accertare i motivi della morte. Tutta la vicenda al momento è avvolta dal mistero. Sul luogo in cui è avvenuto il fatto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Riposto e Giarre e del Nucleo Operativo della Compagnia di Giarre.