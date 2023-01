Covid, scende ancora il numero dei contagi nel Ragusano

Scende ancora nel Ragusano il numero delle persone positive al Covid. Rispetto al giorno precedente ci sono 180 casi in meno. Sul dato diffuso dall'Asp, comunque, influisce la patologica tendenza del minor numero di tamponi processati in concomitanza con il fine settimana. I positivi, in totale, sono 1.173:1.126 si trovano in isolamento domiciliare, 47 ricoverati in ospedale. Non ci sono nuovi decessi per cui il numero dei morti è fermo a 654. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 12 Acate, 35 Chiaramonte Gulfi, 71 Comiso, 11 Giarratana, 43 Ispica, 273 Modica, 2 Monterosso, 80 Pozzallo, 415 Ragusa, 22 Santa Croce Camerina, 49 Scicli, 113 Vittoria.