Barbagallo (Pd) dice addio all'Ars e opta per la Camera dei deputati

"Ho deciso di optare per il seggio da parlamentare alla Camera. E di rinunciare quindi alla carica di deputato regionale". Lo ha anticipato il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della trasmissione "Il Punto" che andrà in onda stasera alle 20:45 su Telecolor. Barbagallo, che nella scorso election day è stato eletto sia alla Camera sia all'Ars, ha confermato di avere optato per Montecitorio, dove ricopre il ruolo di capogruppo del Partito Democratico in commissione Trasporti. Al suo posto, all'Ars, subentra Ersilia Saverino.