La mostra a Cannes, Schifani: duro colpo all'immagine della Sicilia

Doveva servire a rilanciare il brand Sicilia, invece si e' rivelata un "danno" all'immagine dell'Isola. Lo dice chiaramente il governatore siciliano, Renato Schifani, in in merito a "Sicily, Women and Cinema", la mostra fotografica pensata per il festival cinematografico di Cannes. Un evento da 3,7 milioni di euro su cui la procura della Corte dei conti ha avviato una indagine. "E' evidente - ha detto ai giornalisti il presidente della Regione - che questa Presidenza fara' la propria parte, anche perche' questa vicenda al di la' di tutto temo stia recando un forte danno di immagine alla nostra terra. Vengo dall'Avvocatura, non amo i colpi di testa, da avvocato intendo guardare le carte e valutare anche gli effetti politici di certe scelte. Spero di avere a breve un quadro chiaro". Nelle prossime ore, annuncia Schifani, "con rigore studiero' la documentazione che abbiamo raccolto. Ieri non abbiamo parlato in Giunta della vicenda di Cannes, domani ne riparleremo". Schifani ha aggiunto che nel pomeriggio di ieri ha inviato una nota all'assessorato al Turismo chiedendo maggiori approfondimenti e che nelle prossime ore e' prevista la diffusione di una nota sulla vicenda.