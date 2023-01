Ars, Gennuso: 36 milioni di contributi alle imprese. Impegno del Governo per l'economia

"Dopo il bando destinato alle imprese dei settori agricolo e della pesca, il Governo regionale approva un altro importante strumento di sostegno all'economia e all'imprenditoria, con l'avviso "Ripresa Sicilia" che mette a disposizione 36 milioni per progetti da 400 mila a 5 milioni di euro. Si conferma l'impegno del Governo Schifani per usare al meglio e fino in fondo tutte le risorse nazionali ed europee disponibili e per farlo in modo produttivo con ricadute positive sul tessuto economico della nostra regione. E' anche importante che si sia scelto di non ricorrere ad alcun "click day" ma di dare un mese di tempo per presentare delle domande che saranno poi soggette a valutazione, permettendo quindi di premiare i progetti di maggior qualità e con una migliore ricaduta in termini economici ed occupazionali."

Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, che oggi ha partecipato alla presentazione del nuovo avviso regionale che sarà gestito dall'IRFIS, per il quale la procedura di presentazione delle domande è interamente telematica sul sito dell'Istituto Regionale.