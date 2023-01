Avola, nuova palestra all'Istituto comprensivo "Bianca"

È stata inaugurata questa mattina la nuova palestra dell’istituto comprensivo Giuseppe Bianca di Avola. Oggetto di intervento fin dall’insediamento dell’amministrazione targata Rossana Cannata, la palestra era rimasta inutilizzata per più di tre anni, da ultimo per motivi legati al covid, ma adesso è tornata fruibile e funzionante. “Sono orgogliosa di vedere inaugurata oggi questa nuova palestra – le parole del primo cittadino - che da oggi consentirà ai ragazzi di praticare sano sport all’interno della struttura scolastica”. I lavori sono stati avviati in questi primi mesi di inizio anno scolastico e hanno riguardato la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale degli spazi oltre a interventi per eliminare infiltrazioni sulle pareti. “Era una della priorità della nostra agenda amministrativa, che vede concretizzare un chiaro impegno preso con il nostro programma elettorale – conclude il sindaco Cannata – ma non abbiamo certamente finito. A breve protagonista la scuola di largo Sicilia e a seguire altre scuole con nuovi cantieri. Vogliamo prenderci cura dei luoghi frequentati dai nostri giovani studenti, all’insegna del fare bene per le nostra città”.