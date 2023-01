Terremoti: Modica ricorda il grande sisma del 1693 e la rinascita del Val di Noto

Nella memoria dei siciliani è rimasto come il terremoto "ranni" (grande) che nel gennaio 1693 devastò tutto il Val di Noto. Furono 45 i paesi distrutti, 60mila le vittime. Quell'enorme tragedia e i suoi effetti su un vasto territorio della Sicilia orientale verranno ora rievocati in una prospettiva storica in un convegno che si tiene l' l'11gennaio, a 330 anni dal violento sisma, a Modica a quel tempo capitale della Contea omonima che oggi corrisponde alla provincia di Ragusa. Modica fu uno dei centri più colpiti: 3.500 vittime su una popolazione di 18.000 abitanti. A Ragusa i morti furono addirittura 5 mila su 10 mila abitanti. Gli storici Giuseppe Barone e Paolo Nifosì con la partecipazione degli studiosi Marcella Burderi e LuciaTrombadore ricostruiranno una pagina di storia che richiama scenari apocalittici. Al Teatro Garibaldi, alle 18,30, si parlerà delle ferite del terremoto ma anche della ricostruzione che adottò lo stile e le tecniche del barocco creando un tessuto urbano e architettonico riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. Questo è stato anche il set della serie televisiva del commissario Montalbano. Al convegno sarà toccato pure il tema della tradizione orale, che ha tramandato una ricca raccolta di racconti popolari, preghiere, "cunti" e proverbi.