Brogli a Reggio Calabria, udienza preliminare rinviata al 31 gennaio

E' stata rinviata al 31 gennaio 2023 l'udienza preliminare in merito al processo sui presunti brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria del settembre 2020, vinte dal sindaco uscente Giuseppe Falcomatà, sostenuto dal centrosinistra. Lo ha stabilito oggi il gup del Tribunale reggino per consentire ulteriori produzioni documentali delle difese. E' già la seconda volta che l'udienza preliminare viene rinviata con le stesse motivazioni, la prima fu il 6 dicembre dello scorso anno. Nel procedimento risultano indagati l'ex capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale ed attuale consigliere comunale, Antonino Castorina, ritenuto dalla Procura la mente organizzatrice dei presunti brogli elettorali e l'attuale assessore comunale alle Politiche sociali, Demetrio Delfino (Democratici progressisti), all'epoca dei fatti contestati, presidente del Consiglio comunale. Quest'ultimo oggi ha preferito essere ascoltato dal gup. Al centro dell'indagine, che coinvolge anche dipendenti comunali e componenti dei seggi elettorali ritenuti compiacenti, vi sono un centinaio di voti falsi, ossia di persone regolarmente registrate come votanti, al primo turno e al ballottaggio, ma mai recatisi ai seggi, tra questi molti anziani e addirittura 4 persone decedute