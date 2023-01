Scicli, maxi rissa tra sei ragazzine in piazza Italia: intervengono i carabinieri

Si sono affrontate come nel più classico dei film del genere "spaghetti western", senza risparmiare pugni, calci e qualche parolaccia. Non erano al saloon ma in piazza Italia, a Scicli, nel tardo pomeriggio di oggi. Sei ragazzine - tutte minorenni tranne una - se le sono date di santa ragione sotto gli occhi di numerosi passanti fino a quando qualcuno non ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti insieme ad una pattuglia della Polizia municipale. I militari e gli agenti sono riusciti a riportare la calma ed hanno anche cercato di capire i motivi che avevano scatenato la rissa. A quanto pare, alla base di tutto, motivi di gelosia legati ad un ragazzo conteso da due ragazzine. La disputa amorosa avrebbe poi coinvolto le altre ragazze diventate, anche loro, parte attiva della rissa.