La siciliana Annalisa Tardino candidata alla vicepresidenza del Parlamento Europeo

L’eurodeputata Annalisa Tardino candidata alla vicepresidenza del Parlamento Europeo. Sarà la siciliana di Licata, europarlamentare della Lega, coordinatrice del Gruppo Identità e Democrazia in commissione Libe, la candidata del gruppo ID alla vicepresidenza del Parlamento Europeo che sarà votata la prossima settimana nella sessione plenaria per sostituire la posizione precedentemente ricoperta da Eva Kaili.

La conferma arriva dalla stessa deputata europea. “È d’ieri la mia candidatura – dice – da parte del Gruppo ID, alla prestigiosa carica di vice presidente del Parlamento europeo. Tanta, tanta emozione e infinito onore. Ancor più perché il voto per l’ufficio di presidenza arriva nel momento più delicato della vita del Parlamento, scosso dall’ignobile scandalo Qatargate, da cui origina la necessità di eleggere un nuovo vice presidente, in sostituzione di Eva Kaili”.