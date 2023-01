Modica, consiglieri della minoranza a confronto con la commissaria comunale

I consiglieri comunali della minoranza Agosta, Cavallino e Spadaro hanno incontrato la Commissaria Straordinaria del Comune di Modica, Domenica Ficano. Durante il colloquio si è discusso della situazione finanziaria dell’Ente, della recente approvazione del piano di riequilibrio, del Consuntivo 2021 e del Bilancio di previsione, i cui termini di approvazione sono scaduti da tempo.

“L’approvazione del piano di riequilibrio – commentano i consiglieri – è un successo i cui meriti vanno ascritti totalmente al Commissario, ai dipendenti ed a coloro che hanno collaborato con lei per raggiungere quest’obiettivo. Sicuramente non c’entra nulla l’amministrazione uscente, che al contrario ha operato solo per ottenere facili consensi, trascinando il Comune in una situazione finanziaria estremamente difficile. Il piano di riequilibrio consentirà al Comune di ripianare i debiti dilazionandoli nel tempo, in modo che, gli inevitabili sacrifici che i cittadini dovranno sostenere, siano meno gravosi”.

In merito al Consuntivo ed al Bilancio Preventivo i Consiglieri si sono così espressi: “gli strumenti finanziari sono in corso di redazione, ma un ulteriore ritardo è dovuto al fatto che oggi si è insediato il nuovo collegio dei revisori dei conti, che dovrà esaminare i bilanci. La Commissaria ci ha comunicato che gli uffici stanno lavorando sollecitamente per sottoporre al Consiglio Comunale la documentazione necessaria all’approvazione”.

Altro argomento trattato, le difficoltà lamentate da tanti genitori a causa della rimodulazione del servizio di trasporto scolastico, ottenendo l’impegno della Commissaria a individuare, con i responsabili del servizio, interventi di razionalizzazione per ridurre al minimo gli inconvenienti.

“La Dottoressa Ficano – dichiarano i consiglieri – ci ha assicurato che valuterà possibili accorgimenti volti a diminuire il più possibile i disagi. L’intervento di rimodulazione è stato necessario proprio a causa della grave situazione finanziaria dell’Ente. Abbiamo chiesto alla Commissaria di interloquire con i dirigenti scolastici per una piena sinergia e massima collaborazione. Auspichiamo che, anche tramite la collaborazione della ditta incaricata del servizio, si possano trovare soluzioni che vadano incontro alle diverse esigenze”.