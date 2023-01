Il sindaco di Scicli presenta i nuovi assessori: Giannone e Puglisi

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha presentato i due nuovi assessori Enzo Giannone e Giuseppe Puglisi.

Il primo cittadino ha ringraziato l'assessore uscente Ignazio Mariano Pagano, che lunedì ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali. Resta, ma non più come assessore, ma come esperto, Elio Tasca, che lascia il posto in giunta. I due nuovi amministratori sono il consigliere Enzo Giannone, che vanta tre anni e mezzo di esperienza nella giunta Venticinque, e Giuseppe Puglisi, imprenditore riconosciuto anche nel mondo sportivo. Vincenzo Giannone è delegato a Urbanistica e Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Protezione Civile, Manutenzioni, Cura del verde pubblico e Tutela degli animali, Servizi Cimiteriali, Autoparco. Giuseppe Puglisi è delegato a Sport, Decentramento e borgate, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, Turismo e promozione del territorio. Il sindaco Marino, oltre alle deleghe ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, che saranno gestite da Elio Tasca, come esperto del Sindaco, mantiene Igiene Pubblica e Ambientale, Lavori Pubblici, i Rapporti con il Consiglio Comunale, la Sanità, la Polizia Municipale, e tutto quanto non specificatamente attribuito.