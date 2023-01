Catania Jazz: "Altri affidamenti a privati della Regione tra il 2021 e 2022"

Non solo il caso di Cannes ma anche "altri casi eclatanti di affidamenti diretti, senza alcuna gara pubblica nella passata legislatura". E' quanto denunciano in una nota Mariarosa Tomaselli, presidente dell'associazione Catania Jazz, ed il direttore artistico, Pompeo Benincasa, che invitano la Regione siciliana a "sospendere in autotutela anche l'evento Sicily Jazz Festival e a fare chiarezza sulla vicenda", si legge sui quotidiani la Sicilia di Catania ed il Giornale di Sicilia. L'Assessorato al Turismo, scrivono Tomaselli e Benincasa, "ha affidato negli anni 2021, 2022 e in ultimo nella stessa data del caso Cannes, il 30 dicembre 2022, ancora una volta l'organizzazione di una manifestazione, che in 3 anni è costata ben 5 milioni di euro, alla Fondazione Brass Group di Palermo". Catania Jazz ha scritto al presidente della Regione Musumeci, all'assessore al Turismo Messina ed ai dirigenti dell'Assessorato al Turismo per esporre "le ragioni giuridiche a sostegno della nostra posizione riguardo l'illegalità dell'affidamento privato per somme di queste dimensioni".