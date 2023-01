Covid, nel Ragusano contagi stabili ma un altro morto

Un altro decesso per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti sale a 670. I positivi, in totale, sono 310, senza grosse variazioni rispetto ai numeri di questi giorni, Dei 310 , 277 si trovano in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 5 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 22 Comiso, 9 Giarratana, 14 Ispica, 55 Modica, 0 Monterosso Almo, 18 Pozzallo,

95 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 15 Scicli, 28 Vittoria.