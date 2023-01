Barcellona Pozzo di Gotto, al Teatro Mandanici al via la stagione di prosa e musica

Ornella Muti, Enzo Jacchetti, Patty Pravo, Francesco Paolantoni, Vittoria Belvedere, Simoni Cristicchi sono solo alcuni dei grandi nomi di Teatral-mente la rassegna promossa dalla Ri.Ca.Eventi che da gennaio a maggio presenterà al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto sei eventi tutti di primissimo piano.

Si comincia sabato 28 gennaio alle 21,00 con una commedia già di grande successo nei teatri italiani: “Mia moglie Penelope” con Ornella Muti e Pino Quartullo Un testo divertente, una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito e confermano che anche le coppie più celebri non si sottraggono alle ripicche ed alle rivendicazioni di una moglie rispetto a suo marito.

Giovedì 23 marzo “O…tello O…io” con Francesco Paolantoni una commedia dal ritmo veloce con una compagnia sempre in scena alle prese con mille ironiche disavventure.

Sabato 15 aprile “ESODO” Racconto per voce, parole ed immagini di e con SIMONE CRISTICCHI, che trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale “Magazzino 18 di cui Cristicchi fu magistrale interprete.

Venerdì 28 aprile la commedia brillante “Bloccati dalla neve” con Enzo Jacchetti e Vittoria Belvedere, lo spettacolo scritto da Peter Quilter, autore delle commedie di successo "Glorious!" e "End of the Rainbow", quest’ultimo adattato per il film "Judy" (2019) premiato agli Oscar.

Sabato 6 maggio la Tiziano Ferro Tribute Band presenta Xverso European Tour 2023, uno spettacolo costruito ai massimi livelli musicali e scenografici per rendere il giusto omaggio al grande cantante italiano unendo la somiglianza vocale del frontman Devis Manoni con la qualità di una band di musicisti professionisti che insieme danno vita ad uno show emozionante con tutte le hit di Tiziano Ferro.

Venerdì 12 maggio il gran finale di Teatralmente è affidato a Patty Pravo, cantante che ha fatto la storia della musica italiana e che torna dei teatri con il suo live “Minaccia Bionda” un concerto imperdibile che oltre alla tappa di Barcellona del 12 la vedrà protagonista anche il 14 maggio al Teatro Impero di Marsala. E saranno gli unici live di Patty Pravo in Sicilia. Insieme alla voce narrante di Pino Strabioli la grande interprete ricorderà le tappe più importanti della sua carriera, dal Piper ad oggi, un racconto speciale con tutte le sue canzoni più amate.

Gli abbonamenti ed i biglietti per tutti gli spettacoli, sono in vendita nel Circuito Tickettando, o presso la biglietteria del Teatro. Minaccia Bionda con Patty Pravo è fuori abbonamento, i biglietti d’ingresso si trovano nel Circuito prevendite di Barcellona, Tickettando, Ticketone.