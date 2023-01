Tre 3 chili di droga in camera da letto: arrestata una donna a Siracusa

Una vera e propria centrale della droga nella stanza da letto di una casa abitata da una donna di 52 anni: oltre tre chili di "roba" tra cocaina, marijuana e hashish. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di martedì, nel corso dei servizi antidroga, dagli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, con la collaborazione del personale del Nucleo Cinofili Antidroga della Questura di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale. La donna è stata arrestata, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

In particolare, nell’abitazione della donna, nella stanza da letto, è stata rinvenuta cocaina in pezzi solidi, (1.076 grammi), marijuana (1.058 grammi), hascisc (824 grammi), materiale utilizzato per suddividere la droga in dosi, bilancini elettronici di precisione ed una macchinetta per effettuare il confezionamento sottovuoto.

Nella stanza, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve, modificata artigianalmente, marca Bruni modello 32, con caricatore e 11 cartucce calibro 380. Pertanto, al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata associata alla Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.