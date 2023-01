Covid, nel Ragusano contagi in calo ma un altro morto

Nel Ragusano il Covid continua a fare registrare numeri altalenanti e, nel rapporto Asp del 18 gennaio, ancora una diminuzione. I positivi, in totale, sono 304: 270 si trovano in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale. I morti salgono a 671. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 3 Acate, 13 Chiaramonte Gulfi, 20 Comiso, 8 Giarratana, 17 Ispica, 54 Modica, 0 Monterosso, 8 Pozzallo, 90 Ragusa,

11 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 30 Vittoria.