Modica, un anno fa la morte dell'avvocato Borrometi: santa messa per ricordarlo

Un anno fa ci lasciava l’avvocato Antonio Borrometi, stroncato da una malattia. Aveva 68 anni ed era ricoverato nell’ospedale di Meldola, in Emilia Romagna. Borrometi è stato tra i protagonisti della politica siciliana con un passato da deputato nazionale tra le fila dell’Ulivo e da assessore regionale alla Sanità. Iniziò la sua attività politica nella Democrazia Cristiana. Quando la Dc si scioglie, Borrometi approda al Partito Popolare; nel 2001 è tra i fondatori della Margherita. Una grave perdita, non solo per la politica. Persona dai modi sempre affabili e di una gentilezza d'altri tempi, tutti coloro che lo hanno conosciuto ricordano le sue doti di correttezza, lealtà e grande garbo nell’attività politica e, ancora prima, in quella di avvocato. Antonio Borrometi era figlio dell’avvocato Pietro, uno dei legali più preparati e apprezzati del secondo dopoguerra in Sicilia.

Ad un anno dalla scomparsa, l’avvocato Antonio Borrometi sarà ricordato da familiari e amici con una santa messa in suffragio giovedì 19 gennaio, alle 17,30, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica.