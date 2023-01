Verifica contabile della Guardia di finanza all'Aias di Rosolini

Verifiche contabili sono in corso da parte della Guardia di finanza del Comando provinciale di Siracusa, negli uffici dell'Aias di contrada Coda Lupo tra Rosolini e Noto. I militari delle fiamme gialle si sarebbero presentati nel Centro di riabilitazione ed avrebbero acquisito una serie di documenti che riguardano la contabilità dell'Associazione che assiste i pazienti con disabilità. La finanza sta verificando le entrate e le uscite dell'Aias che viene pagata, a secondo delle prestazione, da un Ente pubblico come l'Asp di Siracusa. L'indagine è volta a capire se ci sarebbero state distrazioni di fondi per fini non inerenti all'attività dell'Aias di Rosolini e la tracciabilità dei conti e delle fatture che l'Associazione avrebbe pagato ai fornitori. La verifica è cominciata qualche giorno fa e sull'esito c'è il massimo riserbo da parte delle Fiamme gialle.