Nissa - Akragas, partita ad alto rischio: biglietti limitati per i tifosi ospiti

Tavolo tecnico in Questura in vista della partita di domenica alle 15.30 llo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta Nissa-Akragas (Eccellenza Sicilia, girone A).

L'incontro, connotato da profili di criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico, a causa dell'accesa rivalità tra le due tifoserie organizzate, è stato attenzionato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha disposto che la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti potrà avvenire fino alle ore 19 di sabato 21 gennaio previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento d'identità e per un limite massimo di 50 persone. I tifosi dell'Akragas per l'acquisto dei biglietti dovranno rivolgersi alla loro società; una volta acquistato, il titolo è incedibile ad altre persone. I supporters della tifoseria organizzata dell'Akragas saranno allocati in apposita area dedicata all'interno dello stadio Tomaselli. La Questura di Caltanissetta, presso la quale stamattina si è svolto un tavolo tecnico, ha predisposto un servizio di ordine pubblico con l'impiego di unità delle Forze di Polizia territoriali e di rinforzo.