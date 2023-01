Revoca del commissario comunale di Catania, Ance: urge soluzione in tempi brevi

Ance Catania auspica la ricerca di una rapida e concreta soluzione sull’attuale vicenda amministrativa relativa alla revoca del commissario straordinario Federico Portoghese che pesa sulla Città di Catania.

«È fondamentale garantire una soluzione nel più breve tempo possibile – sottolinea il presidente di Ance Catania Rosario Fresta (nella foto) - abbiamo di fronte molteplici sfide aperte: dal piano delle infrastrutture ai finanziamenti correlati al PNRR; dai cantieri aperti con ampie prospettive di investimento all’indotto operoso e potenziale di ognuno di questi interventi in corso. Si agisca per garantire una guida a tutela del futuro della nostra Catania: non possiamo permetterci di rimanere paralizzati o, ancor peggio, di tornare indietro su atti acquisiti che potrebbero essere revocati o impugnati. Lo sviluppo strategico – continua Fresta - è diventato un percorso troppo spesso interrotto dalle vicende giuridiche che impattano sulla crescita di un territorio costretto a perdere frequentemente l’equilibrio e la sua continuità amministrativa».