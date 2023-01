Tetto di lamiera si schianta su auto parcheggiate a Ribera per il vento

Il forte vento ieri pomeriggio ha rischiato di fare delle vittime a Ribera. Erano da poco passate le 17,30 quando un tetto di lamiera coibentato è volato sul corso Umberto I ed è andato a schiantarsi su diverse auto in sosta. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 per soccorrere una coppia di anziani che con la loro macchina, sono rimasti sotto la copertura volata dal tetto del palazzo delle Poste. Ma per fortuna non si sono fatti niente a parte un forte spavento. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca hanno provveduto a rimuovere il tetto crollato. Il corso principale è stato chiuso al transito veicolare dall'inizio dell'arteria sino alla via Pasciuta, nei pressi del palazzo comunale, per consentire la rimozione dei pannelli di lamiera