La giunta regionale taglia l'ufficio Progettazioni, Fdi: ci ripensi

Il 31 gennaio, in anticipo rispetto alle scadenze stabilite, cesseranno la loro funzione cinque degli otto uffici speciali regionali temporanei, compreso quello per la Progettazione, mentre un sesto proseguira' l'attivita' fino al 31 dicembre 2023. Lo ha deliberato la Giunta regionale riunita ieri pomeriggio, su proposta del governatore Renato Schifani, nell'ottica della razionalizzazione prevista dalla legge regionale 10 del 2000 e del contenimento delle spese. "Cosi' come gia' annunciato - sottolinea il presidente della Regione - riorganizziamo la macchina dell'amministrazione regionale. Il personale dei disciolti uffici speciali andra' a potenziare i dipartimenti nei quali e' necessario rinforzare gli organici". Perplessita' arrivano anche da ambienti della maggioranza, i particolare sull'ufficio forse piu' delicato, quella per la Progettazione. Afferma il deputato regionale di FdI, Marco Intravaia: "Sono molto dispiaciuto nell'apprendere che l'Ufficio Speciale Progettazione sara' soppresso. Era stato istituito dal precedente Governo regionale per sopperire alle difficolta' economiche e di know how dei comuni che non riescono ad assolvere alle esigenze di progettazione e incontrano non poche difficolta' per accedere alle varie fonti di finanziamento".