Funzione pubblica Cgil Palermo, Agliozzo riconfermato segretario

Gaetano Agliozzo è stato riconfermato segretario della Funzione pubblica Cgil Sicilia. E 'stato riletto al termine della due giorni del congresso del sindacato a Palermo. "Sono contento per la rinnovata fiduciaa ccordatami dal gruppo dirigente siciliano - ha detto Agliozzo -a cui va il sentito ringraziamento per il consenso unanime espresso nei miei confronti". Nella sua relazione, Agliozzo ha posto l'attenzione in particolare "sul rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego, sul nuovo sistema di riclassificazione del personale e sulla costante azione portata avanti nel comparto sanitario cheha permesso di accendere costantemente i riflettori sulle criticità". "Ripartiremo con vigore, lavoreremo con determinazione - ha sottolineato - affinché si arrivi alla riforma del servizio sanitario regionale, proponendo anche la medicina territoriale, alla stabilizzazione dei precari nei Comuni e al rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali,oltre ad affrontare la vicenda relativa alla riforma delle Province regionali e a capire meglio come potere risolvere le questioni legate alle difficoltà dei Comuni siciliani, molti dei quali alle prese con il dissesto finanziario".