Il Catania senza rivali vince il derby contro il Licata e gli cala il poker

Nessuna discussione sull'esito della gara tra Catania e Licata. La resistenza degli ospiti al 'Massimino' è durata appena 4 minuti, Il tempo necessario ai rossazzurri di pernmettere a Saro di mettere la sfera in fondo al sacco. E' un Catania che toglie il respiro agli avversari e dopo altri quattro minuti, all'8' raddoppia con Vitale. La partita è già chiusa, ma prima di andare al riposo i gialloblù provano a riaprire le sorti del confronto accorciando le distanze grazie alla rete di Saito che beffa l'incolpevole Bethers.

Alla ripresa delle ostilità, Ferraro mette in campo Marco Palermo al posto di Lodi e debutta De Respinis che subentra a De Luca. La mossa del tecnico è azzeccata, perchè l'ex Siracusa, Palermo al 77' fissa il punteggio sul 3 a 1. C'è spazio per calare il poker al Licata. E' Giovinco all'84' a realizzare la quarta rete su calcio di rigore.

Da segnalare che la formazione agrigentina ha chiuso in 9 uomini per l'espulsione di Vitolo e Frisenna, entrambi per doppio giallo. Catania adesso a + 14 dalla diretta inseguitrice e quarta vittoria di fila.