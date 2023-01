Sicilia, Flai Cgil: oggi e domani in programma il congresso regionale

Situazione e prospettive future del sistema agroalimentare e forestale siciliano: sono i temi che saranno al centro dell'VIII congresso della Flai Cgil Sicilia, che si terrà oggi e domani a Isola delle Femmine. Un sindacato, la Flai, "che in questi anni ha fatto della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento, per la legalità e i diritti dei lavoratori nelle campagne la sua cifra principale. E che immagina oggi una transizione agroecologica del sistema e una forestazione in grado di dare alla Sicilia risposte sotto il profilo ambientale, sociale, economico, occupazionale". Il congresso, sarà aperto alle ore 15 di oggi dalla relazione del segretario generale regionale Tonino Russo (nella foto). Seguiranno gli interventi degli ospiti, tra i quali l'assessore regionale all'agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino. Dalle 16.30 alle 17.30 saranno presentati tre studi. ''Le caratteristiche strutturali ed economiche del sistema agroalimentare siciliano'', a cura di Massimiliano D'Alessio (Fondazione Metes). Seguirà ''Un piano strategico per la transizione agroecologica del sistema agroalimentare siciliano'', che avrà per relatore Paolo Guarnaccia, docente dell'Università di Catania. Infine ''Il futuro del settore forestale in Sicilia tra funzioni ambientali, sociali ed economiche, che sarà presentato da Tommaso la Mantia, docente presso l' Università di Palermo. Concluderà la prima giornata l'intervento del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. domani, in mattinata, proseguirà il dibattito congressuale. In programma l'intervento di Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto e le conclusioni del segretario generale nazionale Flai, Giovanni Mininni. Seguirà l'elezione degli organismi dirigenti.