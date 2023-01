Decine di furti e acquisti con carte di credito rubate: arrestato a Giarre

Un 51enne di Giarre, Rosario Foti, è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale etneo perché ritenuto l'autore di una decina tra furti ed acquisti effettuati con due carte di credito rubate. I reati sarebbero stati commessi dall'agosto del 2021 al novembre del 2022 tra Catania e San Giovanni La Punta. Militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania.

Secondo quanto accertato, seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l'indagato, l'uomo avrebbe: icevuto una carta di credito prepagata rubata ad una 63ennec atanese e l'avrebbe utilizzata per effettuare pagamenti per unt otale di 92 euro. Avrebbe anche rubato oggetti preziosi per un valore complessivo di 3.515 euro; avrebbe anche sottratto da un negozio cinque paia di occhiali del valore di 1.400 euro; derubato una 46enne catanese del telefono cellulare. Avrebbe anche ricevuto un'altra carta di credito rubata ad un 28enne catanese con la quale avrebbe effettuato più pagamenti per un totale di 134 euro. Avrebbe anche sottratto in un supermercato il portafoglio dalla borsa di una 54enne. Avrebbe inoltre rubato in un negozio di elettrodomestici un computer del valore di 749 euro. E' andhe accusato del furto di un telefono cellulare ai danni di un dipendente dello stesso negozio. Con la carta di credito rubata alla 63enne avrebbe effettuato due rifornimenti di carburante ad una Toyota Yaris, rispettivamente dell'importo di 22 e 24 euro e avrebbe acquistato sigarette per 22 euro.