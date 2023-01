Siracusa, la Polizia municipale sequestra motocicli

La Polizia municipale di Siracusa continua nella sua attività di controllo sul territorio per assicurare il rispetto del codice della strada.

Nel corso di servizi svolti alla Pizzuta si è proceduto al sequestro di un ciclomotore, condotto da un minorenne, sprovvisto di copertura assicurativa e con targa modificata; sempre alla Pizzuta sanzionato il conducente di un ciclomotore che percorreva via Monti in senso inverso, ed un altro per guida pericolosa. In questo caso si è anche provveduto al fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.

Nel corso dello stesso servizio episodio movimentato nella zona Gelone Teocrito dove il conducente di un ciclomotore, dopo avere attraversato con il rosso, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia. Nel corso del successivo inseguimento, dopo aver urtato altri mezzi, il conducente ha abbandonato il ciclomotore e si è allontanato a piedi, facendo perdere le tracce. Indagini sono in corso per accertare la sua identità.