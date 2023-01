Bongiovanni: " A Siracusa Fratelli d'Italia non si confronta con la base"

"Fratelli d'Italia a Siracusa è un partito che non ascolta la base. E s el anostra leader Giorgia Meloni tiene conto della meritocrazia, lo stesso non avviene a Fdi della provincia di Siracusa." A dirlo è Nello Bongiovanni. Ritengo - dice -che bisogna lavorare per costruire e non per distruggere. Ai vertici del partito modestamente dico che sia il sottoscritto, sia i miei amici Carlo Busiello e Salvo Castagnino, abbiamo dato un apporto importante alle elezioni Regionali ma nessuno del partito ci ha comunicato oppure ci ha riconosciuto un ruolo e nemmeno lo abbiamo preteso. Detto ciò non comprendo quindi il motivo di tutta questa polemica. Noi siamo gente che sappiamo stare e siamo cresciuti all'interno dei partiti ed abbiamo sempre riconosciuto i ruoli. Chi doveva dire e chi doveva lamentarsi a mio avviso invece dovevamo essere noi per non aver ricevuto nessun riconoscimento all'interno di Fratelli d'Italia. Concludo se veramente vogliamo costruire un partito come del resto ha fatto la nostra leader Meloni premiando la meritocrazia, iniziamo ad ascoltare la base ed a riconoscere i giusti meriti. Purtroppo per qualcuno gli equilibri nel partito penso che siano cambiati. Lo scrivente ma sono certo anche gli amici Busiello e Castagnino ,siamo pronti al dialogo, al confronto e non a salutare e trattare le persone con gli addii".