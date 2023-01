'Guerriri Vivi', due no vax denunciati dalla polizia di Genova

L'emergenza pandemia e' finita ma loro continuavano le campagne di odio e di propaganda social organizzando persino delle sfide con premi in bitcoin per l'autore dell'azione piu' eclatante. La Polizia di Stato di Genova, a conclusione delle indagini che un anno fa avevano consentito di denunciare 24 appartenenti al gruppo no vax - no green pass denominato "Guerrieri ViVi", ha condotto una serie di perquisizioni a Brescia, Verona e Matera, delegate dalla Dda della procura di Genova: nel mirino tre persone, di cui due denunciate quali promotrici del sodalizio nell'ambito di un procedimento per associazione segreta e istigazione all'interruzione di un servizio di pubblica necessita'. Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria ha identificato i capi dell'organizzazione dopo mesi di serrate verifiche informatiche che hanno consentito di setacciare centinaia di chat e documenti postati in rete, scardinando l'anonimato che gli autori ritenevano di avere conseguito grazie all'utilizzo di reti Vpn e del sistema di messaggistica Telegram.