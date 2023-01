Palermo, Corte di Conti condanna 2 carabinieri per i rimborsi di missione

I giudici della Corte dei Conti sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana hanno confermato la condanna a due carabinieri messinesi Fabio Pietroburgo e Felice Giaconia a risarcire l'amministrazione statale con 8 mila euro ciascuno. La Procura contabile contestava ai militari l'indebita percezione di indennità e rimborsi per missioni corrisposti sulla base delle false dichiarazioni che i militari avrebbero reso nei cosiddetti fogli di viaggio tra il mese di giugno 2012 e aprile 2013 nell osvolgimento della funzione di delegati dell'organismo di rappresentanza "Cobar" Sicilia per la categoria dei marescialli e degli appuntati.