Il ministro Urso alla St, "la multinazionale ha superato tutti gli obiettivi"

"La visita nel cantiere del nuovo stabilimento catanese di STMicroelectronics del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, insieme all'amministratore delegato Jean-Marc Chéry proprio all'indomani dell'annuncio, da parte del colosso della microelettronica, di un nuovo record di utili, è un segnale rilevante per Catania e i suoi lavoratori. La multinazionale ha superato tutti gli obiettivi, raddoppiando il fatturato nel 2022 con prospettive ottimistiche per il 2023, anche grazie alla produzione ed all'abnegazione di chi lavora ai piedi dell'Etna, mentre ilgoverno nazionale ha confermato la volontà di sostenere gli investimenti rivolti al nostro territorio". Lo dicono Giovann iMusumeci, segretario territoriale della Ugl di Catania, e di Angelo Mazzeo, segretario provinciale della federazione Uglmetalmeccanici, che rilanciano l'auspicio di vedere impiantata presto nel sito produttivo dell'Etna valley anche la produzione di fette di silicio a 12 pollici."Proprio lo scorso dicembre avevamo avuto modo di interloquire con il ministro Urso su questo, come su altri argomenti riguardanti lo sviluppo della nostra zona industriale, ed oggi abbiamo avuto la dimostrazione che c'è interesse e voglia a dare un'opportunità ai nostri giovani e ricadute economiche a quest'area che ne ha tanto bisogno., aggiungono.