Contributi alle imprese siciliane: il 2 febbraio vertice alla Camera di commercio di Ragusa

Contributi alle imprese siciliane: istruzioni per l'uso. Se ne parlerà giovedi 2 febbraio alle 17 alla Camera di Commercio di Ragusa. La politica regionale - presenti l’Assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, On. Edi Tamajo, i Direttori del Dipartimento per le attività produttive (Frittitta) e dell’IRFIS (Guagliano) e l’Onorevole Ignazio Abbate - incontra il mondo delle imprese per relazionare sull’ingente quantità di risorse finanziarie (tra quelle già stanziate e quelle di prossima pubblicazione) che riceverà il mondo dell’impresa siciliana. In particolare verranno spiegati nel dettaglio tutti i particolari che riguardano il Bando Bonus Energia pubblicato il 30 dicembre che destina 150 milioni di euro alle imprese siciliane per limitare gli impatti negativi del caro Energia ed il Bando di prossima pubblicazione denominato “Ripresa Sicilia” che si rivolge alle PMI, con una dotazione di 36.9 milioni di euro, che finanzierà investimenti per supportare le imprese con azioni in ricerca ed innovazione, competitività ed internazionalizzazione. “Un momento di confronto con il territorio ibleo che ritengo di fondamentale importanza – commenta l’Onorevole Abbate – poiché sono ancora tanti i dubbi che assalgono le imprese sulla partecipazione ai bandi regionali. Questo tipo di incontri sono un chiaro segno di apertura al dialogo e al confronto da parte della politica regionale che ha aperto un nuovo corso per stare quanto più vicina possibile al cittadino, sia esso privato o azienda”.