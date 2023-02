Regione, 2parlamentari di Cateno De Luca eletti 'deputati segretari': critiche dai 5 Stelle

Davide Vasta del gruppo Sud chiama Nord e Matteo Sciotto (nella foto) di Sicilia Vera sono stati eletti alla carica di "deputati segretari". Con l'elezione dei rappresentanti dei due gruppi parlamentari che fanno capo a Cateno De Luca è stata completata la composizione del consiglio di presidenza dell'Ars. La seduta dell'Ars è stata rinviata alle 17 di oggi pomeriggio,in attesa del testo della manovra finanziaria da incardinare in aula.

"Nessuna meraviglia circa l'accettazione odierna dell'elezione di due deputati segretari nell'ufficio di presidenza dell'Ars da parte dei due gruppi che fanno capo a Cateno De Luca. È il solito teatrino a cui siamo abituati da tempo". Così il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca commentando l'elezione dei deputati Sciotto (Sicilia Vera) e Vasta (Sud chiama Nord). "Alla luce di quanto successo viene da sorridere ripensando allo scorso novembre quando i due gruppi in questione rifiutarono sdegnosamente l'elezione dell'Aula di un segretario per dire no alle logiche di spartizione che hanno sempre caratterizzato l'Ars e per non farsi mettere il bavaglio - aggiunge - Come la mettiamo ora che, anziché uno, di segretari ne hanno presi due e che le indennità cui si vantavano di avere rinunciato si sono raddoppiate? Possono continuare a dire di essere loro la vera opposizione specie se, come sta accadendo, Cateno De Luca si dichiara ora possibilista a votare favorevolmente la finanziaria?''