Vittoria, dal prossimo anno scolastico una sezione del Nautico a Scoglitti

Si crea una nuova offerta formativa per gli studenti del comprensorio per il prossimo anno scolastico 2023/24. Nascerà infatti, l’istituto di istruzione Nautica. Con decreto assessoriale della Regione Siciliana del 1° Febbraio 2023 è stata ufficializzata la nascita dell’Istituto Nautico a Vittoria. Il Sindaco Francesco Aiello e l’assessore alla Pubblica istruzione, Filippo Foresti, hanno dichiarato: “Diventa realtà la proposta dell'Amministrazione comunale di Vittoria per l’ istituzione del Nautico nella scuola della città. Grazie all'impegno determinante del Provveditore agli studi di Ragusa, Viviana Assenza, il Nautico a Vittoria ora si avvera. Grazie anche alla dirigente scolastica dell'istituto superiore di secondo grado “E. Fermi”, Sara Costanzo, che ha condiviso sin da subito il progetto. La nuova sezione sarà collocata a Scoglitti, nei locali dell'istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, messi a disposizione dalla dirigente scolastica, Giuseppina Spataro.

Sarà cura dell'amministrazione comunale di Vittoria l'identificazione di una sede definitiva sempre a Scoglitti nel prossimo futuro”.

“Ritengo che oggi questa amministrazione comunale abbia dato concretamente prova della sua capacità di costruire il futuro della città partendo dalla scuola. Un risultato raggiunto grazie al prezioso contributo del Provveditore agli studi e alla dirigente dell’istituto Fermi, nonché del Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, che hanno riconosciuto l’importanza e le ricadute che si possono creare sul territorio offrendo un percorso formativo come quello dell’Istituto Nautico. ”- ha concluso il Sindaco Aiello.