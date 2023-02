Pallamano, turno di riposo nel campionato di serie B Drago. Domenica a Enna la Coppa Sicilia

Il campionato di serie B Drago osserva un turno di riposo come da calendario predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Handball/Regione Sicilia Area 9.

Difatti, domani pomeriggio le squadre siciliane non scenderanno in campo per gare ufficiali, bensi effettueranno allenamenti finalizzati a trovare la migliore condizione, sia fisica che mentale, in vista del rush finale della regular season, quando mancano solo tre partite al termine del girone di ritorno. Si riprenderà a giocare con l’attenzione rivolta alla classifica sabato 11 febbraio.

L’Handball Scicli Social Club durante la settimana ha continuato a lavorare. Alcuni atleti hanno effettuato lavoro differenziato per via di alcuni risentimenti muscolari. Questa sosta è giunta nel momento giusto per consentire a qualche atleta di poter recuperare. In seno allo spogliatoio si percepisce un senso di positività, contornato da un percettibile entusiasmo che fa ben sperare per l’imminente futuro.

Saranno i giovani Under 15 a scendere in campo domenica mattina, alle ore 10,30, presso il geodetico di Jungi ospitando i “cugini” dello Scicli/Modica. Il percorso dei giovani gialloverdi, qualcuno di loro ha fatto già l’esordio in prima squadra, si può definire finora soddisfacente (due vittorie e due sconfitte) suscettibile di miglioramento. In classifica occupano la seconda posizione in condominio con i pari età dell’Aretusa Siracusa e della Pallamano Avola.

Il massimo responsabile del sodalizio gialloverde si è espresso in termini positivi nei confronti del giovane gruppo: “Era il nostro primo obiettivo societario e ad inizio stagione nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla nascita di un gruppo cosi numeroso ed unito. Siamo orgogliosi di questi ragazzini che stanno dimostrando attaccamento ai colori facendo registrare una costante presenza agli allenamenti. A livello umano percepisco che la pallamano fa parte di loro e vedo un futuro molto positivo per loro, bisogna avere solo la pazienza di lavorare tanto, sperando che riescano ad esprimere il loro talento”.

Si disputa domenica 5 febbraio al Palazzetto dello sport di Enna bassa la Quarta Edizione della Coppa Sicilia riservata alle formazioni siciliane di Serie A2 maschile.

L’evento è organizzato dal Comitato Regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro pagaria e per questa edizione in collaborazione con la locale società della Orlando Pallamano Haenna.

Nella scorsa edizione disputatasi al Palavolcan di Acireale ad aggiudicarsi il Trofeo è stato il Reusia Ragusa.

Alla manifestazione partecipano le 4 migliori formazioni siciliane meglio classificate al termine del Girone di andata del Girone C del Campionato di Serie A2 Maschile vale a dire, Giovinetto Petrosino, Orlando Pallamano Haenna, HC Mascalucia e Aretusa Siracusa.

In virtù di questi piazzamenti, le gare di semifinale che si disputeranno nella mattinata vedranno

Ore 10 Orlando Pallamano Haenna – HC Mascalucia

Ore 12 Il Giovinetto Petrosino – Aretusa

Nel pomeriggio

Alle ore 16,30 la finale per il terzo posto tra le due perdenti delle gare della mattina

Mentre alle ore 18,30 la finale tra le vincenti che assegnerà la quarta edizione della Coppa Sicilia.