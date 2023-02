Calcio, Palermo - Reggina: vietata la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti

Divieto di apertura al pubblico del settore ospiti dello stadio "Barbera" e divieto di vendita dei biglietti per gli altri settori dell'impianto ai residenti nella provincia di Reggio Calabria.

È la decisione presa dal prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta in vista della partita di domenica pomeriggio alle 16,15 fra Palermo e Reggina.

La decisione è arrivata dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva evidenziato alti profili di rischio per la partita in questione.

La Reggina, in un comunicato pubblicato sul sito della società, esprime "dispiacere per una decisione che penalizza i nostri tifosi. Decisione presa, oltretutto, a poche ore da una partita così importante".