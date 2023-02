Tre morti ed un ferito in uno scontro tra Castellaneta e Laterza

Identificate in nottata le tre vittime dell'incidente avvenuto ieri sera sulla strada tra Castellaneta e Laterza, nel Tarantino, nelle vicinanze di quest'ultimo comune. Il bilancio e' di tre morti e ferito grave. Un'Alfa Romeo di colore rosso si e' schiantata frontalmente contro un Fiorino bianco. Le vittime sono i passeggeri dell'auto, due donne e un uomo. Si tratta di Antonella Sportelli di 43 anni che risiedeva a Palagiano, di Stefano Tagariello di 36 anni di Palagiano e di Alessandra Berardi di 32 anni di Palagianello. Due persone sono morte sul colpo, un terza e' deceduta poco dopo. L'Alfa era condotta dall'uomo. L'autista del furgone riportato gravi ferite ed e' stato trasportato in codice rosso con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere mentre i Carabinieri hanno svolto i rilievi dell'incidente. L'assessore regionale della Puglia, gia' sindaco di Laterza, Gianfranco Lopane, ha dichiarato l'incidente e' "l'ennesimo di una scia di sangue. Apparentemente, quella strada e' un rettilineo, ma e' piena di insidie e non ha le corsie d'emergenza. Alcuni mesi fa ho fatto un incontro con Anas e sono a conoscenza del fatto che la strada sia stata inserita come intervento urgente, ma serve un'ulteriore presa di coscienza per affrontare quest'emergenza che rappresenta un'intervento improcrastinabile". A fine gennaio c'era stato a Massafra, nello stesso versante occidentale del Tarantino, un altro grave incidente, con la morte di tre giovanissimi, tra cui un fratello ed una sorella di Massafra, piu' un ragazzo di Martina Franca. Un altro ragazzo di Massafra era invece rimasto ferito. In questa circostanza la loro auto si era schiantata contro un muro della provinciale Massafra-Martina Franca.