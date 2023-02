Lazio, standing ovation per Giorgia Meloni a convention per Rocca

Giorgia Meloni e' arrivata all'auditorium della Conciliazione di Roma per la manifestazione 'Con Rocca, direzione futuro', organizzata dal centrodestra a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio, nelle elezioni del 12 e 13 febbraio. Il presidente del Consiglio e' stata accolto dalla standing ovation della platea. Si e' poi seduta in prima fila vicino al candidato, ai vice premier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Presenti anche Antonio De Poli per l'Udc e Maurizio Lupi per Noi moderati. Mentre Silvio Berlusconi inviera' in videomessaggio. In platea, tra gli altri, il vice premier Antonio Tajani, e i ministri Gennaro Sangiuliano, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida. Presenta l'attore e doppiatore Pino Insegna.